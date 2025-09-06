Международный въездной турпоток в Хабаровском крае превысил показатели 2024 года

Показатель вырос на 23,7%

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Показатели международного въездного турпотока в Хабаровском крае превысили прошлогодние на 23,7 %. Об этом сообщила ТАСС исполняющая обязанности министра туризма региона Елена Цымбал, комментируя вопросы развития туризма, которые обсуждаются на сессиях Восточного экономического форума.

"За первую половину 2025 года коллективные средства размещения нашего края приняли 396 тыс. туристов. Это на 10% больше, чем показатели за аналогичный период прошлого года. При этом международный въездной турпоток превысил 11,3 тыс. человек, что больше показателя аналогичного периода прошлого года на 23,7 %", - сказала Цымбал. В основном регион посещают граждане Китая.

Ожидается, что к концу 2025 года въездной турпоток края составит порядка 790 тыс. человек, из которых порядка 40 тыс. - иностранные граждане. Поступления налоговых платежей от предприятий туристско-гостиничного сектора составят порядка 389 млн рублей, это 114,8 % к 2024 году.

"В этом году возрос интерес к путешествиям по таким местам, как горный хребет Дуссе-Алинь, помимо Шантарских островов туристы открыли для себя еще одну локацию, где можно насладиться наблюдением за китами - залив Николая и Ульчский залив в Охотском море. Безусловно, в наше время, когда популярными становятся либо живописные локации, где можно сделать красивый контент, либо такие событийные мероприятия как "Амурфест", фестиваль "Амурские волны", "Рок над Амуром", мы видим тенденцию к путешествиям за эмоциями, смыслами и впечатлениями. А этим достаточно богат наш край", - сказала глава министерства. Весной этого года значительный приток иностранных гостей отмечался в Хабаровске на Российско-китайском форуме.

