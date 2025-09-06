В Бурятии 11 октября откроют "Тропу здоровья"

Ее протяженность составит 21 км

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Одна из 18 троп, создаваемых в рамках проекта "Тропы Дальнего Востока", - "Тропа здоровья" - откроется в Улан-Удэ 11 октября. Об этом ТАСС на полях Восточного экономического форума сообщил руководитель проекта "Тропы Дальнего Востока" Хаид Мантаев.

"Подготовка всех проектов идет своим чередом. Первое открытие уже назначено в городе Улан-Удэ - 11 октября, это будет "Тропа здоровья". Протяженность 21 километр", - сказал он.

Мантаев отметил, что выбор места проложения маршрута проводится с большим акцентом на особенности территории, по которой он будет проходить. Кроме того, он добавил, что в рамках проекта "Тропы Дальнего Востока" планируется создание специальных сайтов, на которых будет предоставлена вся необходимая для туристов информация.

"Тропы Дальнего Востока" - это 18 проектов по обустройству инфраструктуры туристических маршрутов в регионах ДФО, в рамках которых создаются визит-центры, зоны отдыха, смотровые площадки, пункты проката, объекты благоустройства. Четыре туристические тропы создаются на Камчатке, три в Забайкалье, по две в Бурятии, Приморье, Хабаровском крае, по одной в Приамурье, Магаданской области и на Чукотке. Общая протяженность новых маршрутов, в которые войдут такие туристические магниты, как вулканы, петроглифы, горные хребты и живописные бухты, мысы, пляжи, исторические памятники, превысит 118 км.

