ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. 47 модульных спортзалов построили и открыли в школах Дальнего Востока с 2023 года. Об этом сообщил ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) четырехкратный чемпион мира по карате, руководитель проекта "Тропы Дальнего Востока" Хаид Мантаев.

"Потребность и запрос в строительстве модульных спортзалов в школах на Дальнем Востоке очень высокая. Именно поэтому в рамках личного поручения вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и при поддержке главы Минвостокразвития Алексея Чекункова была запущена программа по строительству и созданию модульных спортзалов в школах. Построено и открыто 47 спортзалов", - сказал он в кулуарах ВЭФ.

Мантаев добавил, что до конца года будет открыто еще три спортзала.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.