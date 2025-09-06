Количество случаев дезертирства за последний месяц составило 1 848

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Количество случаев дезертирства из Вооруженных сил Украины (ВСУ) и самовольного оставления части (СОЧ) превысило 138 тыс. с начала года. Это следует из данных украинского Государственного бюро расследований (ГБР), с которыми ознакомился ТАСС.

Число случаев самовольного оставления части составило 13 025 только за последний месяц и 121 024 с начала года. Количество случаев дезертирства за последний месяц составило 1 848, с начала года - 17 034. Всего ряды ВСУ покинули 138 058 человек. По данным ГБР, только около 28 тыс. из них добровольно вернулись в ряды ВСУ.

В результате число случаев дезертирства и самоволки с января 2025 года составляет около 17-18 тыс. в месяц, что само по себе, без учета потерь убитыми и ранеными, практически соответствует притоку мобилизованных в ВСУ - в среднем около 20 тыс. в месяц, в наиболее удачные месяцы - не более 30 тыс.

Украинское законодательство рассматривает самовольное оставление части и дезертирство как разные правонарушения. Согласно УК страны, дезертирство предполагает намерение навсегда оставить военную службу, а СОЧ - временно. При этом дезертирство предполагает в качестве наказания тюремный срок, а СОЧ позволяет наложить лишь штраф и вновь отправить виновного в войска. Поскольку Киев испытывает острую нехватку личного состава, в случае бегства военнослужащего дела в большинстве случаев возбуждаются по статье о СОЧ.