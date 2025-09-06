Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Переменная облачность и температура до плюс 23 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 21-23 градуса тепла, в ночь на воскресенье температура может опуститься до плюс 9 градусов. Осадков не ожидается.

Ветер прогнозируется северо-восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 18 - 23 градуса. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 6 градусов.