Жительница поселка Мирный, которая была возвращена в Курск после более полугода в украинском плену, рассказала о допросах украинцев

КУРСК, 6 сентября. /ТАСС/. Украинская сторона устраивала различные допросы жителям курского приграничья, которые были насильно вывезены в Сумскую область после ракетного удара по интернату в Судже. Об этом ТАСС сообщила жительница поселка Мирный Валентина Ревина, которая была возвращена в Курск после более полугода в украинском плену.

24 августа в Минобороны РФ сообщили, что 146 российских военнослужащих возвращены с подконтрольной Киеву территории, взамен переданы 146 военнопленных ВСУ. Возвращены также 8 жителей Курской области.

"Когда мы только приехали туда (в Сумскую область - прим. ТАСС), разные инстанции нас проверяли. Задавали вопросы, как выезжали, кто нас вывозил, почему не уехали (из курского приграничья - прим. ТАСС)", - рассказала собеседница агентства.

По словам женщины, к вывезенным жителям курского приграничья также приезжал уполномоченный по правам человека. "Говорили, мол, расскажу своим детям, внукам, что вы враги, напали на нас. Потом еще люди приходили с вопросами, кто нас сюда вообще звал, зачем приехали. Мы отвечали, что вы нас сюда и привезли, верните назад", - вспоминает Ревина.