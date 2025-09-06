Минобрнауки планирует создать больше возможностей для изучения хинди в вузах РФ

Спрос на язык у современных студентов заметно вырос, сообщил замминистра науки и высшего образования России Константин Могилевский

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Минобрнауки России планирует создавать больше возможностей для студентов в плане изучения восточных языков. В частности, это касается хинди, спрос на который у современных студентов уже значительно вырос, сообщил ТАСС заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.

"Мы хотим, чтобы больше наших студентов изучали хинди. Индия - страна-лидер по населению в мире сегодня, и все больше жителей Индии начинают использовать в повседневной жизни не английский язык, а хинди. Нужно на это реагировать. Нужно, учить хинди и другие восточные языки", - сказал он.

Замминистра также рассказал, что Минобрнауки РФ запустило ведомственный проект развития востоковедения и африканистики. По словам Могилевского, у России, единственной из стран не восточной культуры, накоплены самые глубокие знания языков, менталитета и мировоззренческих особенностей Востока.

"Молодые люди, которые хотят сегодня изучать хинди, имеют больше таких возможностей, чем прежде. Только в Москве есть МГИМО, РГГУ, Институт стран Азии и Африки МГУ и Московский государственный лингвистический университет. Наборы на язык хинди увеличиваются, групп набирается в два-три раза больше", - поделился Могилевский.

Замминистра также отметил, что возможностей изучать хинди становится больше в целом по стране. По словам Могилевского, этот язык также преподают в Санкт-Петербургском государственном, Казанском федеральном и других университетах.