В Хабаровском крае остается еще пять долгостроев дольщиков

Как отметил и.о. заместителя председателя правительства региона по вопросам строительства Алексей Колеватых, вопрос обманутых дольщиков региона находится на контроле президента РФ и под пристальным надзором губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Пять недостроенных зданий в Хабаровске числятся в едином реестре проблемных объектов, в списке обманутых дольщиков находится еще около 1,3 тыс. человек. Об этом сообщил ТАСС исполняющий обязанности заместителя председателя правительства региона по вопросам строительства Алексей Колеватых, комментируя вопросы, которые обсуждались на сессиях, объеденных темой "Города - для жизни людей" на Восточном экономическом форуме.

Хабаровский край - единственный регион на Дальнем Востоке, где проблема обманутых дольщиков еще не разрешена.

"Вопрос обманутых дольщиков региона находится на контроле президента РФ и под пристальным надзором губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина. На данный момент в единый реестр проблемных объектов внесено пять объектов - всего 1 292 пострадавших гражданина. Важно отметить, что на начало 2025 года в список было включено шесть объектов - в конце лета из списка исключили дом по улице Фрунзе застройщика ЖСК "Утес" в Хабаровске (58 пострадавших), была достигнута договоренность с Фондом развития территорий о компенсационных выплатах дольщикам", - сказал Колеватых.

Сейчас работа ведется по оставшимся пяти объектам. Жилой комплекс "Ленинградский" застройщика ООО "Лидер", где числится 451 пострадавший, начали возводить в октябре 2016 года, а завершить строительство планировали в сентябре 2019 года. Сейчас в связи с уклонением конкурсного управляющего от подписания соглашения разрабатывается порядок дальнейших действий. Трехсекционный дом по улице Салтыкова-Щедрина, где числится 384 дольщика, застройщик ООО "Диалог" начал строить еще в 2014 году, сдача планировалась в 2016, однако компания не смогла завершить работы из-за банкротства. В 2024 году на объект зашел новый подрядчик. В настоящий момент дом готовится к сдаче, на объекте ведется проверка Госстройнадзором, рассказал Колеватых.

Жилой дом по улице Панфиловцев с 271 дольщиком ООО "Застройщик-ДВ" начал возводить в 2012 году. На данный момент утверждена дорожная карта по процедуре банкротства компании. Дома ЖК "Радужный" по улице Хорышева застройщика ООО "Техносити" с более чем сотней пострадавших начали строить в 2009 году, удалось ввести в эксплуатацию три дома. Строительство следующих было приостановлено в 2017 году. Сейчас принято решение о выплате гражданам денежной компенсации за счет средств краевого бюджета, сказал исполняющий обязанности зампреда. Еще один объект - автостоянка по улице Кавказской компании "Диалог", где 84 пострадавших гражданина. По ней осуществляется процедура смены застройщика.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.