Кобяков предложил ввести 22 августа день воинской славы

Советник президента, ответственный секретарь организационного комитета ВЭФ напомнил, что 22 августа 1945 года начались переговоры о капитуляции японцев на Южном Сахалине

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков предложил праздновать 22 августа день воинской славы в честь капитуляции японцев в 1945 году.

"Мы помогли Китаю выгнать японских живодеров, помогли и Корее. Особым днем стало 22 августа 1945 года. В этот день начались переговоры о капитуляции японцев на Южном Сахалине. В рамках Курильской десантной операции японское командование приняло условия капитуляции на островах. 22 августа 1945 года наш десант высадился в Порт-Артуре, освободив героическую русскую военно-морскую базу. У нас есть предложение: сделать эту дату, 22 августа 1945 года, Днем воинской славы", - сказал Кобяков в ходе пресс-конференции.

22 августа 1945 года авиация 12-й воздушной армии Забайкальского фронта под командованием маршала Сергея Худякова высадила на аэродроме Порт-Артура около 200 десантников из состава 6-й гвардейской танковой армии. Действиями десанта руководил заместитель командующего Забайкальским фронтом генерал-лейтенант Владимир Иванов, который принял капитуляцию японского гарнизона.

О форуме

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.