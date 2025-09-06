Китайских туристов готовы принять в комфортабельных глэмпинг-парках и предоставить самый разнообразный спектр услуг, отметила исполняющая обязанности министра туризма региона Елена Цымбал

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Китайские путешественники стали чаще выбирать туры высокого ценового сегмента в Хабаровском крае. Об этом сообщила ТАСС исполняющая обязанности министра туризма региона Елена Цымбал, комментируя вопросы развития туризма, которые обсуждаются на сессиях Восточного экономического форума.

"Есть запрос на туры высокого ценового сегмента. Китайских туристов готовы принять в комфортабельных глэмпинг-парках и предоставить самый разнообразный спектр услуг: рыбалка на горных реках, пешие маршруты, джип-туры, посещение природных достопримечательностей, а также мастер-классы по приготовлению блюд из рыбы", - сказала Цымбал. Регион в основном посещают граждане Китая, глава министерства ранее отмечала растущий турпоток иностранцев в регион. За первую половину года международный въездной турпоток превысил 11,3 тыс. человек, что больше показателя аналогичного периода прошлого года на 23,7%.

В ближайшие несколько лет в крае должен появиться новый пункт пропуска на острове Большой Уссурийский, что в том числе даст импульс развитию туризма. "С открытием погранперехода на острове Большой Уссурийский мы ожидаем увеличение российско-китайских туристских обменов. Считаем, что структура существующего маршрута не сильно поменяется. В основном китайские граждане приезжают в край в краткосрочные туры на два-три дня. Им предлагаются ознакомительные экскурсии, посещение музеев и магазинов", - отметила Цымбал.

Для иностранных туристов большой интерес также представляет культура коренных малочисленных народов севера, проживающих на территории Хабаровского края. Туроператоры в том числе возят группы в деревню Верхняя Эконь Комсомольского района Хабаровского края, где можно пожить в традиционном нанайском доме, узнать культуру народа, сказания и традиции, познакомиться с гастрономическими особенностями кухни, сказала исполняющая обязанности министра.

Существующая туристская инфраструктура вполне справляется с растущим турпотоком края, добавила она. Вместе с тем в настоящее время ведется непрерывная работа по реализации масштабных инфраструктурных проектов, таких как создание круглогодичного спортивно-туристического комплекса "Хехцир", где уже есть необходимая инфраструктура для катания на горных лыжах и сноубордах, гостиничного комплекса "Хабаровск" по улице Гоголя в краевом центре, строительство гостиницы с водно-оздоровительным и развлекательным комплексом в районе села Бычиха в Хабаровском районе, четырехзвездночного клубного отеля со СПА и яхт-клубом и глэмпинг-парка на Большом Уссурийском. Ожидается, что к 2030 году туристский обмен края, в том числе через остров Большой Уссурийский достигнет 1,4 млн человек.

