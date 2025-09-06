Кинообозревателя внесли туда в 2022 году за "распространение российских нарративов", указано на сайте

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Российский блогер Евгений Баженов (BadComedian) внесен в списки украинского экстремистского сайта "Миротворец".

Как указано на сайте, кинообозреватель был внесен в списки в сентябре 2022 года за "распространение российских нарративов" и "манипулирование общественно значимой информацией".

"Миротворец" был создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса. В РФ по решению суда доступ к нему заблокирован.