Не нужно на отношение к языку проецировать плохое поведение его отдельных носителей, считает замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Университеты не планируют лишать студентов возможности изучать английский язык, несмотря на растущий интерес к Китаю. Наоборот, изучению английского в отечественных вузах уделяется большое внимание, сообщил ТАСС заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.

"У нас в университетах не становится меньше английского языка. Мы, наоборот, большое внимание уделяем изучению иностранных языков в университетах. И, в первую очередь, английскому, потому что сегодня английский - это язык международного общения. Не нужно на отношение к языку проецировать плохое поведение отдельных носителей этого языка", - сказал он.

Замминистра также рассказал, что наращивание экономических, культурных и образовательных связей с Китаем вызывает большой интерес к изучению китайского языка. По его словам, количество российских студентов, изучающих китайский язык, растет и измеряется на текущий момент десятками тысяч.

"Мы и дальше будем стараться давать нашим студентам те знания, которые востребованы в жизни, которые будут помогать делать хорошую карьеру и становиться востребованными специалистами", - добавил замминистра.