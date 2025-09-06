Их планируют ввести до 2030 года, сообщила исполняющая обязанности министра туризма региона Елена Цымбал

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Ввод более 980 гостиничных номеров планируется в Хабаровске до 2030 года. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра туризма региона Елена Цымбал, комментируя вопросы развития туризма, которые обсуждаются на сессиях Восточного экономического форума.

"В планах АО "Хабаровский аэропорт" реализовать крупный инвестиционный проект по строительству гостинично-делового комплекса в аэропорту Хабаровска. Планируется возведение шестиэтажного здания гостиницы категории "три звезды" на 150 номеров. Кроме этого, в Хабаровске планируются к реализации масштабные (приоритетные) инвестиционные проекты "Строительство гостиничного комплекса класса "четыре звезды" на территории города Хабаровск Хабаровского края" на 534 номера в составе планируемого к созданию финансово-делового центра "Хабаровск сити", - сказала Цымбал, уточнив, что в планах ввести до 2030 года 984 номера.

Планируется ввести также гостиничный комплекс "Хабаровск" категории "пять звезд" в самом центре краевой столицы, клубного отеля со спа и яхт-клубом на острове Большой Уссурийский.

В настоящее время гостиничный комплекс Хабаровского края в настоящее время представлен 228 коллективным средством размещения. Емкость отельной базы составляет 7,4 тыс. номеров, уточнила глава министерства. В прошлом году был сдан в эксплуатацию многофункциональный комплекс, включающий гостиницу Ruma уровня четыре звезды на 170 номеров и аквапарк.

Базовым условием активизации туристской деятельности значится развитие туристской инфраструктуры, отметила собеседница агентства. До 2030 года в крае запланированы создание базовой туристской инфраструктуры на острове Большой Уссурийский, обустройство рекреационной зоны прогулочной набережной Амура в Хабаровске на участке от Уссурийского бульвара до улицы Запарина в рамках реализации проекта единой набережной, создание спортивно-туристического комплекса "Хехцир" у Хабаровска, третья очередь проекта по развитию инфраструктуры горнолыжного комплекса "Холдоми" у Комсомольска-на-Амуре. "Планируется по возможности использовать меры государственной поддержки в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие туризма", - сказала Цымбал.

