Губернатор региона Павел Малков отметил, что использование подобных комплексов позволяет лучше и быстрее восстанавливаться участникам спецоперации

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Более 350 единиц специального оборудования для реабилитации участников специальной военной операции закупили в Рязанской области за последние два года. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Павел Малков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Сделали ставку на восстановление в кругу семьи, лучших специалистов физической и психологической реабилитации и самое современное оборудование. За последние два года закупили более 350 единиц спецоборудования для реабилитации", - сказал он.

Глава региона отметил, что использование подобных реабилитационных комплексов позволяет лучше и быстрее восстанавливаться участникам спецоперации. Так, роботизированные аппараты для разработки суставов увеличивают эффективность восстановления подвижности по сравнению с традиционными методами в два-три раза; маломобильные пациенты, использующие специальные тренажеры для обучения ходьбе на протезе и восстановления навыков равновесия, также прогрессируют существенно быстрее. Современное оборудование используется и для психологической реабилитации, включая аудиовизуальные комплексы для снятия тревожности и стресса.

Как отметил Малков, такое оборудование распределено между 11 медицинскими организациями по всей Рязанской области. "Это позволяет оказывать помощь максимально близко к месту жительства бойца", - сказал он.

