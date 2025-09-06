В Подмосковье могут рассмотреть дополнительные меры контроля за приютами для животных

Инициатором выступил Комитет по аграрной политике и потребительскому рынку Московской областной думы

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Комитет по аграрной политике и потребительскому рынку Московской областной думы намерен инициировать рассмотрение вопроса о введении дополнительных мер контроля за деятельностью частных приютов для животных на территории региона, сообщил ТАСС председатель комитета Сергей Карселян.

Накануне сотрудники полиции начали проверку по факту ненадлежащего содержания животных в частном пункте передержки в Чехове. В ОМВД России "Чеховский" поступило заявление, где указывалось, что питомцы истощены и содержатся в антисанитарных условиях. Соответствующие кадры также появились в соцсетях. Кроме того, на место работы частного пункта для проведения проверки отправились ветеринарные инспекторы подмосковной госветслужбы.

"Данный инцидент - это чрезвычайный сигнал для нас всех. Комитет в ближайшее время инициирует рассмотрение вопроса о дополнительных мерах контроля за деятельностью частных приютов и зоогостиниц на территории Московской области. Мы обязаны сделать все возможное, чтобы подобные "тюрьмы для животных" больше никогда не появлялись в нашем регионе", - сказал Карселян.

Депутат рассказал, что профильный комитет региональной думы внимательно следит за ходом дела, ожидая принятия самых строгих мер реагирования к виновным. Он также выразил слова поддержки всем владельцам пострадавших питомцев, в том числе и публичным лицам, которые привлекли внимание к проблеме. "Ваша оперативная реакция помогла пресечь это беззаконие", - подчеркнул депутат.

По словам Керселяна, совместные действия правоохранительных органов, надзорных ведомств и депутатского корпуса позволят не только наказать виновных, но и выстроить более эффективную систему профилактики в будущем.