МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выступила с предупреждением о мошенничестве с использованием поддельных видео с руководством организации. Об этом говорится в сообщении на сайте ОДКБ.

"Предупреждаем о новой схеме мошенничества. Злоумышленники используют поддельные видео с руководством ОДКБ, созданные искусственным интеллектом. В последнее время участились случаи мошеннических атак, в которых злоумышленники используют технологию искусственного интеллекта для создания поддельных видеообращений. Мошенники создают реалистичные видео, где цифровой двойник генерального секретаря ОДКБ под вымышленным предлогом просит перевести денежные средства", - заявили в организации.

Там подчеркнули, что ни при каких условиях руководство ОДКБ не делает обращений, связанных с финансовыми операциями. В организации также посоветовали ничего не скачивать и нигде не регистрироваться. "Цифровой двойник может попросить вас скачать приложение, перейти по ссылке или зарегистрироваться на фейковом сайте. Это сделано для кражи ваших данных или заражения устройства вирусом. Проверяйте через официальные каналы. Вся официальная информация публикуется только на сайте ОДКБ и официальных ресурсах", - добавили в организации.