ДОНЕЦК, 6 сентября. /ТАСС/. Донбасс и Новороссия за несколько лет вошли в число лидеров по патриотическим программам для молодежи, получению грантов и активности участия в форумной кампании Росмолодежи, сообщил ТАСС руководитель федерального агентства Григорий Гуров.

"Я точно могу сказать, что наши исторические регионы за несколько лет стали по многим направлениям лидерами в рамках реализации патриотических программ, в рамках грантовой поддержки, одними из самых активных участников форумной кампании Росмолодежи", - сказал Гуров, отвечая на вопрос о достижениях в сфере молодежной политики за три года воссоединения Донбасса и Новороссии с РФ.

Он отметил, что за последние годы произошло заметное развитие молодежной инфраструктуры в этих регионах, в частности, в каждом из них появились большие образовательные центры. "Поэтому здесь не только стены, но и люди, которые влились в общую большую работу", - заключил собеседник агентства.

4 сентября Гуров сообщил ТАСС, что молодежь со всей страны все чаще приезжает в Донбасс и Новороссию. По его словам, молодым людям из других регионов есть чему поучиться у сверстников из воссоединенных субъектов РФ в плане реализации различных проектов.