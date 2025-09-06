Ветеринар Левченко: совместный просмотр сериалов может помочь питомцу из приюта

Это может быть также совместная игра или расчесывание шерсти, указала зоопсихолог Донской ветклиники ГБУ "Мосветобъединение"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Создание определенного алгоритма поможет наладить контакт с питомцами, ранее проживавшими в тяжелых условиях. Это может быть совместная игра, расчесывание шерсти и просмотр сериалов, сообщила ТАСС ветеринарный врач, зоопсихолог Донской ветклиники ГБУ "Мосветобъединение", подведомственное столичному комитету ветеринарии, Наталья Левченко.

Ранее следователи СК возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животными в Чехове. Предварительно установлено, что жительница села Шарапово Чеховского городского округа оказывая услуги по уходу за домашними животными, в том числе по их содержанию и дрессировке, допустила жестокое обращение с животными.

"Если вы берете животное из тяжелых условий, то необходимо обеспечить ему максимально комфортные условия. <…> Создание ритуалов - игры, расчесывание шерсти, совместный просмотр сериала. Это обеспечивает предсказуемость и небольшой контроль в режиме дня", - рассказала Левченко.

Специалист посоветовала первое время ограничить пространство питомца, поскольку резкое увеличение территории может тяжело повлиять на животное. По ее словам, следует постепенно менять содержание в сторону большего комфорта. Так, в первые дни можно оставлять клетку открытой, чтобы животное свободно могло выходить из нее без давления со стороны владельца и привыкало к окружению.

Ветеринар обратила внимание и на такие вопросы содержания питомца, как кормление и выгул. Владельцам следует учитывать потребности животного и постепенно ввести их в привычный образ жизни.

Как рассказали ТАСС в столичном комитете ветеринарии, одним из примеров адаптации животного является случай собаки по кличке Белка, которую подобрали на улице в возрасте шести месяцев. Она была привязана к дереву, боялась улицы, имела повышенную возбудимость, зооагрессию и не шла на контакт с людьми. "С собакой занимались хозяева по рекомендациям зоопсихолога, очень плавно приучали к улице. <…> У таких собак сложно побороть и полностью преодолеть тревожность, поэтому характер остался возбудимый, но [питомец] живет в семье", - отметили в ведомстве.

Как выбрать зоогостиницу

В случае если у хозяев нет возможности присмотреть за питомцем на определенный срок, наилучшим вариантом будет оставить животное членам семьи. Если такая возможность отсутствует, следует обратиться к зоогостиницам с надежными отзывами.

В комитете подчеркнули, что при передаче животного в специализированное учреждение должны соблюдаться такие условия, как заключение договора, в котором четко указаны обязанности сторон и прочие условия, наличие прейскуранта и кассовых чеков у зоогостиницы, а также готовность персонала показать место содержания животного и обратная связь.

"Обязательным является заключение договора с владельцем о передаче питомца в зоогостиницу, где четко указаны обязанности сторон и прочие условия. В зоогостиницу принимаются только здоровые животные, обработанные от паразитов и вакцинированные от инфекций и бешенства", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что в таких учреждениях питомцы содержатся в отдельных клетках или вольерах, что исключает конфликты и драки, каждый питомец выгуливается индивидуально и питается своим привычным кормом согласно рациону. В помещении проводится профессиональная дезинфекция и трехкратная уборка вольеров.