БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Первый российско-китайский забег "Мост дружбы" состоялся на международном мосту Благовещенск - Хэйхэ (Китай). В нем приняли участие более 3 тыс. человек, сообщили в пресс-службе Амурской области.

"Сегодня впервые в истории по мосту Благовещенск - Хэйхэ прошел международный забег. В забеге приняли участие более трех тысяч человек в возрасте от 14 до 70 лет. С российской стороны в забегах приняли участие спортсмены из Амурской области, Хабаровского и Приморского краев, Твери, Москвы и Тюмени. С китайской стороны также участвовали спортсмены из различных регионов Китая", - говорится в сообщении.

Спортсмены могли выбрать дистанции на 10 км, 21,1 км или 42,2 км. Все они выходили на старт в городе Хэйхэ. Забег на 10 км завершился на территории России. На финише бегунов приветствовали министр по физической культуре и спорту Амурской области Дмитрий Кутека и инспектор второго уровня управления спорта провинции Хэйлунцзян Ли Гуан. Участники марафона и полумарафона пробежали по мосту, развернулись в России и финишировали в Китае.

"Амурская область и провинция Хэйлунцзян успешно сотрудничают много лет. У нас много масштабных совместных проектов, но, как я не раз говорил, эффективное экономическое сотрудничество невозможно без гуманитарных связей. Забег - очередное доказательство того, что мы не просто соседи, но и настоящие друзья. И важно отметить, что его проведение приурочено к празднованию 80-летия окончания Второй мировой войны. Уверен, что с каждым годом он будет привлекать все больше участников и станет еще одним ярким брендом наших регионов", - приводятся в сообщении слова губернатора Амурской области Василия Орлова.