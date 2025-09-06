Также готова программа по дорогам, определены меры по увеличению объемов жилищного строительства

ГЕНИЧЕСК, 6 сентября. /ТАСС/. Инфраструктура судебной и правоохранительной систем в Херсонской области обновляется, также готова программа по дорогам, определены меры по увеличению объемов жилищного строительства. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по итогам рабочей поездки в Херсонскую область.

"Важно, чтобы работали правоохранительная и судебная системы, защищая интересы граждан. И в этой части обновляем инфраструктуру. Один из примеров - суд в Геническе", - сообщил он.

Хуснуллин провел в регионе совещание по вопросам социально-экономического развития. "Заслушал все профильные министерства, договорились, что необходимо сделать для того, чтобы войти в бюджетный цикл и выполнить задачи, которые поставил президент по доведению качества жизни в Херсонской области до среднероссийского уровня к 2030 году. Готова программа по дорогам, определили меры, которые позволят наращивать объемы ввода жилья по программе жилищного строительства", - отметил вице-премьер.

Также он осмотрел социальные объекты в Херсонской области, в частности, открытый после капремонта в Геническе детско-юношеский спортивный центр.

Кроме того, вице-премьер РФ посетил территорию арт-резиденции кластера Таврида. "Был здесь, когда еще шло строительство, а сейчас в этом пространстве площадью 18,5 гектаров создали по поручению президента полноценную круглогодичную площадку. Здесь есть все, чтобы молодежь могла творить и развиваться: сцена, мастерские, спортзоны, и, конечно, же жилые корпуса", - написал Хуснуллин.