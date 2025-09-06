Также на территории появятся газоны и цветники, крупномерные деревья и кустарники

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/ Образовательный комплекс на 800 мест планируют построить на территории бывшей промзоны Центра информатики и электроники (ЦИЭ) в Зеленограде. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Рядом с [детским] садиком строится школа на 550 мест - с лабораторно-исследовательскими комплексами, медиатекой, спортивным и гимнастическим залами. В планах - построить на территории бывшей промзоны еще один образовательный комплекс на 800 мест", - написал он в своем Telegram-канале.

Собянин отметил, что бывшая промзона ЦИЭ превращается в современной жилой район, подчеркнув, что там уже построены жилые дома общей площадью 118 тыс. кв. м, торгово-логистический комплекс на 700 рабочих мест, а также новый детский сад с бассейном. Он добавил, что садик 1 сентября принял 250 детей.

Мэр столицы также сообщил, что на территории бывшей промзоны появятся газоны и цветники, крупномерные деревья и кустарники. По его словам, общая площадь благоустройства составит более 4 га.