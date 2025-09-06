В населенном пункте не было воды три года

ДОНЕЦК, 6 сентября. /ТАСС/. Жители поселка Красный Октябрь в Макеевке Донецкой Народной Республики получили возможность получать воду, где ее не было более трех лет, благодаря установке новой водонапорной башни. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Вернули водоснабжение в поселок Красный Октябрь в Макеевке. С 20 августа жители получают воду по установленному в городе графику - один раз в три дня. Вода в квартирах появилась благодаря новой водонапорной башне. До ее запуска водоснабжения в населенном пункте не было более трех лет, с начала киевской блокады канала из Северского Донца", - сообщил Пушилин.

Емкость позволяет подавать воду по графику в частные дома и на первые этажи с 10:00 до 07:00 следующего дня, на вторые этажи с 10:00 до 20:00. Чтобы заполнить резервуар, требуется день. Воду сюда подвозят на большегрузных цистернах, которые Макеевке передал регион-шеф Югра.

Глава региона сообщил, что в течение осени в Макеевке будут установлены еще две аналогичные водонапорные башни - в поселках Калинино и Грузско-Заряное. В последнем населенном пункте под емкость уже забетонировали площадку. Монтаж планируется в середине сентября.

Он напомнил, что продолжается работа по обеспечению жителей технической водой. В регионе создали уже 133 площадки для ее раздачи на котельных. Установили 1 494 емкости, врезали 5 450 кранов в подъездах многоквартирных домов, где вода не поднимается на этажи.

ДНР испытывает дефицит воды, получая не более 35% от нужного объема для снабжения жителей из-за водной блокады со стороны Украины и обмеления водохранилищ. 18 июля объявлено о сокращении графика подачи воды, в частности Енакиево и близлежащие города переведены на подачу раз в четыре дня, крупнейшие по численности города региона - Донецк и Макеевка - раз в три дня, Мариуполь - раз в два дня. Власти реализуют ряд мер по выходу из водного кризиса.