ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Концепция строительства города-спутника Владивостока, который будет построен в 30 км от столицы Дальнего Востока, включает создание рекреационного кластера с отелями от трех до пяти звезд, спа-комплексами и пансионатами. Об этом ТАСС сообщила первый вице-губернатор Приморского края, председатель правительства региона Вера Щербина на полях X Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Проектирование первой очереди объектов города-спутника Владивостока уже завершено, включая мастер-план территории, проекты планировок и инженерные изыскания. В первую очередь, планируется освоение участков площадки Де-Фриз, расположенных вблизи Амурского и Углового заливов, общей площадью 541 гектар, потом площадок Байкал - 446 гектаров и Спутник - 382 гектара. Данные территории предназначены для размещения жилых зон и дадут старт новой части современного города, призванного выполнять миссию центра агломерации и витрины достижений России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. <…> Особого внимания заслуживает концепция рекреационного кластера, включающая строительство комфортабельных гостиничных комплексов категории от трех до пяти звезд, современных пансионатов, оздоровительных центров и спа-комплексов", - сообщила первый вице-губернатор.

Она добавила, что с этой территорией будет активно интегрироваться территория опережающего развития (ТОР) "Надеждинская", где разместятся производства и офисы российских и международных компаний. Жители города-спутника смогут работать на предприятиях ТОР, в сфере услуг, туризма, логистики и IT-кластерах.

"Первый этап масштабного развития территории предусматривает не только возведение современных жилых кварталов, но и формирование полноценной социальной инфраструктуры. В ее состав войдут образовательные учреждения - школы и детские сады, медицинские центры и поликлиники, а также спортивные комплексы со стадионами. <…> Сейчас представлено девять лотов общей площадью 114 га, которые уже готовы к передаче инвесторам. Будущие инвесторы будут обеспечены необходимой инженерной инфраструктурой - электроснабжение, газоснабжение, водоотведение. Застройщикам предоставят утвержденный мастер-план, документы планирования территории и зонирование", - добавила Щербина, отметив, что большим преимуществом станут льготы ТОР.

Единство всего комплекса будет обеспечено системой общественных пространств: набережных, благоустроенных парков и обширных озелененных территорий, которые создадут неповторимый природный ансамбль, органично вписанный в городской ландшафт. Соглашение о создании города-спутника в 30 км от Владивостока было подписано в 2021 году на ВЭФ. О своем интересе к участию в проекте уже заявили строительные и инфраструктурные компании из Китая и Индии.

О форуме

Х Восточный экономический форум состоялся во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума прошло более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме приняли участие более 8,4 тыс. участников из 75 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.