Общая площадь благоустройства составила свыше 80 га

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Несколько объектов для физического развития и отдыха школьников установили в рамках программы "Моя школа" на территории 51 реконструированной школы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Общая площадь благоустройства составила свыше 80 га.

"К началу учебного года подготовили пространства 51 реконструированной школы общей площадью больше 80 га. Около учебных зданий появилось все необходимое для физического развития ребят: полосы препятствий, беговые дорожки, прыжковые ямы, спортивные тренажеры, площадки для занятий по строевой подготовке и не только", - написал он в своем Telegram-канале.

Мэр Москвы добавил, что на пришкольных территориях обустроили 110 детских площадок, наполнение которых зависит от возраста детей. У школ сделали зоны тихого отдыха, а также установили современные энергосберегающие фонари и камеры видеонаблюдения.

На территории учебных заведений сделали парковки для велосипедов и самокатов, организовали систему навигации, а также разбили газон. Как отметил Собянин, в осенне-зимний период у школ высадят деревья.