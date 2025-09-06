Заместитель генерального директора агентства Марат Абулхатин отметил, что тревожит тенденция к преднамеренному искажению и забвению уроков прошлого, в том числе Великой Отечественной войны и борьбы с японским милитаризмом

КУНЬМИН /Китай/, 6 сентября. /ТАСС/. Агентство ТАСС открыто к сотрудничеству с другими СМИ в сфере борьбы с дезинформацией в медийном пространстве. Об этом заявил заместитель генерального директора агентства Марат Абулхатин на открытии Форума СМИ и аналитических центров стран глобального Юга, проходящего в городе Куньмин в КНР.

"Профессиональное медийное сообщество хорошо знает о вызовах, с которыми мы сталкиваемся в повседневной работе. Голос глобального Юга - голос правды и открытости - не дает покоя многочисленным недоброжелателям со стороны, продолжающим жить в подчас откровенно колониальной системе координат", - сказал он, приведя в качестве примера освещение западными СМИ саммита ШОС в Тяньцзине и праздничных мероприятий по случаю 80-летия победы над немецким нацизмом и японским милитаризмом.

"Весь мир следил в эти дни за насыщенной повесткой мероприятий. И, разумеется, наши завистники сделали все возможное, чтобы принизить итоги, а то и попросту очернить нашу общую гордость. Передовицы западных изданий пестрели параноидальными заявлениями, которые попросту не имеют никакого отношения к журналистике", - отметил Марат Абулхатин.

В этой ситуации, указал он, многолетний опыт ТАСС по борьбе с дезинформацией может быть весьма полезен. "Мы гордимся тем, что стали одним из учредителей международной платформы "Global Fact-Checking Network", цель которой - повышение качества и объективности информации и предупреждение общества о рисках фейков. ТАСС уже задействует передовые технологии, включая разработку нейросетей для оперативной проверки источника новости. Мы открыты к сотрудничеству со всеми коллегами в этой критически важной сфере", - сказал замгенерального директора агентства.

© Ярослав Курило/ ТАСС

Вместе с тем, по его словам, тревожит тенденция к преднамеренному искажению и забвению уроков прошлого, в том числе Великой Отечественной войны и борьбы с японским милитаризмом. "Вызывает крайнее недоумение и осуждение политика ряда стран, которая граничит с попустительством, а зачастую и с прямым содействием реанимации неонацистских концепций, разжиганию межнациональной розни и новых очагов конфликтов. В данных условиях как никогда актуализируется задача всемерного противодействия попыткам переписать итоги, сохранения исторической правды и недопущения повторения трагедий прошлого", - заявил он.

С июня 2025 года, напомнил Марат Абулхатин, ТАСС возглавляет крупнейшее мировое медийное объединение, производящее две трети мирового информационного потока - Организацию информационных агентств стран Азии и Тихого океана (ОАНА). "Уже много лет ОАНА служит надежной и эффективной платформой для стран глобального Юга и Востока, и хочу заверить коллег, что ТАСС в ходе своего председательства намерен всецело содействовать дальнейшему развитию ОАНА, интеграции альянса с другими влиятельными площадками - такими, как наш форум", - сказал он.

Форум СМИ глобального Юга

Участие в форуме в Куньмине принимает порядка 500 представителей СМИ и аналитических центров глобального Юга из более чем 100 стран и регионов мира. Его организатором выступает агентство Xinhua. Предыдущий форум проходил 11-13 ноября 2024 года в Сан-Паулу (Бразилия). Главная тема нынешнего форума: "Укрепление глобального Юга в эпоху глобальных перемен".