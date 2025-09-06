В нем приняли участие 300 молодых журналистов, блогеров, продюсеров и создателей медиаконтента

КАЛИНИНГРАД, 6 сентября. /ТАСС/. Третий заезд "Шум.Профессии" в рамках Всероссийского молодежного образовательного форума "Шум" платформы Росмолодежь.Форумы завершился в Калининградской области на берегу Балтийского моря. В нем приняли участие 300 молодых журналистов, блогеров, продюсеров и создателей медиаконтента в возрасте от 18 до 35 лет со всей страны, сообщила пресс-служба Федеральной дирекции молодежных форумов и программ Росмолодежи.

"Молодые журналисты, блогеры, продюсеры и создатели контента в считанные дни превращают знания в конкретные решения, работают над реальными кейсами от крупнейших организаций страны и создают проекты, которые можно внедрять уже завтра. В таком формате соединяются опыт старших коллег и энергия нового поколения. Именно здесь рождаются идеи, которые будут определять лицо отечественной журналистики и медиа в ближайшие годы", - отметил первый заместитель генерального директора президентской платформы "Россия - страна возможностей" Геннадий Гурьянов, слова которого приводит пресс-служба.

В рамках третьего заезда каждый ее участник вошел в мини-редакцию, где под руководством профессионалов-медийщиков работал над кейсами. В их числе, экологический подкаст для национального парка "Куршская коса", направленный на просвещение широкой аудитории через современный язык и доступные форматы.

"Для Калининградской области проведение форума "Шум" имеет особое значение. Наш регион становится площадкой, где молодые люди со всей страны могут учиться, обмениваться опытом и находить новые возможности для карьерного и профессионального роста. Мы стремимся к тому, чтобы Калининградская область была регионом притяжения для талантливой молодежи, местом, где рождаются проекты федерального масштаба и где молодые люди получают поддержку на каждом этапе своего профессионального пути", - подчеркнула министр молодежной политики Калининградской области Анна Мусевич.

Генеральный директор центра развития молодежных медиа "Шум" Татьяна Мандрыкина отмечает, что особая ценность центра "Шум" в соединении образования, практики и карьерных возможностей. "Мы сопровождаем участников на всех этапах - от первых образовательных программ до трудоустройства и реализации собственных идей, включая грантовый конкурс в рамках форума. Уверена, что именно такой подход - комплексный, открытый к диалогу и ориентированный на результат - позволяет нам становиться точкой притяжения для молодых медийщиков со всей страны", - сказала она.

Одним из знаковых событий заезда стал запуск цифровой платформы "Шумьера", которая объединяет соискателей и работодателей в сфере медиа и коммуникаций. Она позволит выпускникам центра "Шум" и другим молодым специалистам находить проекты и вакансии, презентовать портфолио и строить карьеру в медиаиндустрии, подчеркивается в сообщении пресс-службы Федеральной дирекции молодежных форумов и программ Росмолодежи.

О проекте

Проект реализуется АНО "Молодежный центр "Шум" при поддержке Росмолодежи в рамках реализации национального проекта "Молодежь и дети" и правительства Калининградской области. Стратегическим партнером выступает технологическая компания VK.

ТАСС - информационный партнер.