Путин поздравил команду СПбГУ с победой в чемпионате мира по программированию ICРС

Президент пожелал студентам успехов в учебе и новых достижений

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил студентов Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Леонида Данилевича, Максима Туревского и Федора Ушакова с победой в чемпионате мира по программированию ICРС, финал которого состоялся в Баку. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Поздравляю вас с триумфом на чемпионате мира по программированию в Баку. В упорной борьбе с сильными соперниками из самых известных университетов мира вы продемонстрировали глубокие, фундаментальные знания, исключительную самоотдачу и командную сплоченность, стали победителями этих престижных интеллектуальных соревнований", - говорится в поздравлении.

Президент пожелал команде студентов СПбГУ успехов в учебе и новых достижений. Российский лидер также выразил признательность преподавателям, тренерам и родителям победителей, которые помогли им добиться таких высоких результатов.

За отведенные пять часов команда СПбГУ решила 11 задач из 12, опередив других участников с большим отрывом. Главной целью было за ограниченное время решить алгоритмические задачи разной степени сложности с помощью кода, допустив минимум ошибок и совершив как можно меньше неправильных попыток. Подготовку команды проводили тренеры Иван Казменко и Николай Дубчук.