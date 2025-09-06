Акция проходит в поддержку национального проекта "Экологическое благополучие"

НОВОСИБИРСК, 6 сентября. /ТАСС/. Первые высадки леса состоялись в российских регионах в рамках всероссийской акции "Сохраним лес" в 2025 году. Со старта акции высажено около 1 млн деревьев по всей стране, сообщили в пресс-службе оргкомитета акции.

"В России на этой неделе стартовала всероссийская экологическая акция "Сохраним лес", и эстафету проведения центральных мероприятий после Хабаровского края и Республики Коми подхватили Иркутская и Свердловская области", - сообщили в пресс-службе.

Так, 6 сентября в Иркутской области на площади 4 га высадили свыше 8 тыс. молодых сосен на месте выгоревшего леса. В мероприятии приняли участие порядка 500 человек, в том числе губернатор региона Игорь Кобзев. "В регионе в период проведения акции "Сохраним лес" запланированы озеленения в масштабах, покрывающих площади вырубленных и погибших лесных насаждений: высадки пройдут во всех 37 лесничествах на 70 площадках, из них 55 - на землях лесного фонда и 15 - на муниципальных землях. Запланированы посадки 2,2 млн сеянцев на общей площади 900 га", - отметили в пресс-службе.

В Заречном муниципальном округе Свердловской области высажено 2,6 тыс. сеянцев хвойных пород, в акции приняли участие около 150 человек - жители региона, сотрудники лесничеств и представители общественных организаций и органов власти. Параллельно работы по лесовосстановлению проходят в десятках других точек региона. Всего в 2025 году в регионе планируют восстановить лесные массивы на площади более 32 тыс. га.

Высадка деревьев в рамках акции в Хабаровском крае прошла с участием юношеской сборной России по футболу. Всего участники акции высадили 300 саженцев сосны, березы, клена и ясеня на площади 0,4 га в поселке Корфовский.

Акция "Сохраним лес" проходит в поддержку национального проекта "Экологическое благополучие". Организаторами выступают АНО "Сад Памяти" совместно с Всероссийским движением "Экосистема", при поддержке Минприроды России и Рослесхоза. Акция направлена на привлечение внимания общества к проблемам сохранения и восстановления лесов в России. Также участники проводят уборку лесов, принимают участие в мастер-классах и экоуроках, которые инициирует Движение "Экосистема". ТАСС - генеральный информационный партнер акции.