Такая возможность появилась впервые, уточнил министр здравоохранения Михаил Мурашко

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Краткосрочная госпитализация до трех дней для прохождения диспансеризации введена в РФ для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Впервые введена возможность краткосрочной госпитализации продолжительностью до трех дней для прохождения всех мероприятий диспансеризации для людей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающиеся в постоянной посторонней помощи", - сообщил Мурашко.

По его словам, с изменением программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи маломобильные граждане, проживающие в селе и отдаленных районах, вдали от медучреждений, а также маломобильные граждане, чья доставка в медучреждение затруднена, смогут пройти диспансеризацию не только в амбулаторных, но и в стационарных условиях.

"При выявлении в ходе диспансеризации заболеваний и состояний, требующих специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, такая помощь будет оказана непосредственно в больнице, или пациенты получат направление на необходимое лечение. Диспансеризация в стационарных условиях для этой категории граждан финансируются за счет средств обязательного медицинского страхования", - отметил министр.