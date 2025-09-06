Вода в городской системе питьевого водоснабжения города соответствует требованиям безопасности по всем показателям

КРАСНОЯРСК, 6 сентября. /ТАСС/. Водозабор "Гремячий лог" запустили в Красноярске днем в субботу. В период остановки проводилась промывка оборудования после загрязнения реки Енисей, сообщила пресс-служба "Краскома".

"Четыре дня потребовалось на промывку технологического оборудования фильтровально-очистной станции после аномального загрязнения Енисея селевыми потоками с малых рек Караульная, Пионерская речка и других левобережных притоков вверх по течению от Красноярска до Дивногорска", - говорится в сообщении. Уточняется, что на период остановки водозабора его нагрузку временно распределили между тремя водозаборными сооружениями.

По словам гендиректора "Краскома" Олега Гончерова, за несколько дней была проделана работа также по снижению мутности Енисея благодаря увеличению сброса воды с Красноярской ГЭС. "В ближайшие сутки нам предстоит снова провести на водопроводных сетях более четырехсот переключений, чтобы вернуться на постоянную схему питьевого водоснабжения. В связи с чем не исключаем, что в момент открытия-закрытия задвижек водопроводная вода временно будет не такой прозрачной, как привыкли красноярцы", - цитирует его слова пресс-служба.

Он заверил, что вся вода в городской системе питьевого водоснабжения города от водозаборных сооружений соответствует требованиям безопасности по всем показателям.

Работа водозабора "Гремячий лог" была остановлена 2 сентября из-за резкого повышения мутности воды в Енисее. Накануне в Красноярске за сутки выпало больше месячной нормы осадков. Были подтоплены улицы, возникли большие лужи, жители жаловались на подтопление транспорта. Уровень воды в Енисее поднялся на 13 см и на утро 2 сентября составил 204 см в районе водомерного поста водозабора острова Отдыха. Мутность речной воды составляла 107 ЕМФ (единица мутности по формазину) при обычных для сентября порядка 2 ЕМФ. По санитарным нормам питьевая вода должна иметь показатель мутности не более 2.6 ЕМФ.