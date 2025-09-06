В новом микрорайоне появятся 1073 квартиры с ремонтом, мебелью и бытовой техникой

МАГАДАН, 6 сентября. /ТАСС/. Губернатор Магаданской области Сергей Носов торжественно вручил ключи от квартир первым жильцам дома нового микрорайона "Гороховое поле" в Магадане. Это дало старт реализации в регионе программы "Доступное арендное жилье в Дальневосточном федеральном округе", сообщил Носов в своем Telegram-канале.

"Вместе с заместителем генерального директора ДОМ.PФ Денисом Филипповым вручили ключи от квартир первым жильцам дома на Гороховом поле. Среди новоселов - семьи врачей, педагогов, работников культуры и ветерана спецоперации", - сообщил Носов.

Он добавил, что мероприятие стало стартом в области программы "Доступное арендное жилье в Дальневосточном федеральном округе". Всего в новом микрорайоне появятся 1073 квартиры с ремонтом, мебелью и бытовой техникой. Первые 198 уже готовы. Губернатор подчеркнул, что регион берет на себя расходы по компенсации платы для специалистов, давая им реальную возможность обустроить дом, растить детей, чувствовать себя нужными и окруженными заботой.

В "Гороховом поле" параллельно активно строится инфраструктура: детский сад, школа на тысячу мест, образовательный центр для детей с особенностями развития, спортивные объекты и благоустроенные территории. Эти проекты также реализуются совместно с ДОМ.РФ.