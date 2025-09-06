На подарке дети написали обращение к президенту России

САМАРА, 6 сентября. /ТАСС/. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал в подарок президенту России Владимиру Путину, который накануне посетил регион с рабочей поездкой, картину, созданную воспитанниками детского дома "Иволга". Об этом Федорищев сообщил в своем Telegram-канале.

"Ребята из "Иволги"! Дорогие мои, юные друзья! Ваше поручение вчера выполнил. Подарок, который вы сделали для президента, - передал, и видеопослание показал. Вы - большие молодцы!" - написал он.

В Telegram-канале губернатора опубликовано видео, как воспитанники детдома работают над картиной, украшенной бисером. На ней изображена сидящая на дереве птица, склонившаяся над гнездом с птенцами.

Федорищев сообщил, что на подарке было написано обращение к президенту от воспитанников "Иволги". "Дорогой Владимир Владимирович! Мы знаем, что живем в самой лучшей стране! Каждый день мы чувствуем заботу и поддержку. Вы очень многое делаете для России. Мы стараемся хорошо учиться, быть честными и добрыми. Вырастем - будем вам помогать. А пока сделали творческий подарок, в который вложили нашу любовь и благодарность. Надеемся, он понравится вам", - написано в обращении, опубликованном в Telegram-канале губернатора Самарской области.

Президент РФ Владимир Путин 5 сентября посетил Самарскую область, где провел совещание по вопросам двигателестроения.