Также свыше 100 предприятий покажут свои изделия на мероприятии

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 сентября. /ТАСС/. Свыше 100 российский предприятий представят свои изделия на слете операторов боевых беспилотников "Дронница" в Великом Новгороде. Всего в слете принимают участие более 2 тыс. человек, об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Александр Дронов в ходе церемонии открытия.

"В ходе СВО произошла настоящая революция в военном деле. Беспилотники стали универсальной, грозной силой, изменили саму концепцию войны. И выигрывает тот, кто действует на опережение, ставит на поток производство БПЛА, поддерживает изобретателей, "гаражный ВПК", народную инициативу. Кто максимально быстро, без бюрократии, учитывает ошибки и новые веяния в этой сфере. В этом году свыше 100 российских предприятий представят свои изделия в рамках выставки достижений отечественного дроностроения и средств борьбы с БПЛА. Разработчики и производители смогут показать свои продукты. Обсудить боевой опыт применения дронов, учесть ошибки. Всего в этом году к нам уже приехало более двух тысяч человек. Рад сегодня видеть людей, которые приближают нашу победу. С каждым новым слетом мы движемся вперед, развиваемся", - сказал Дронов.

Всероссийский слет "Дронница 2025", посвященный теме БПЛА и их боевого применения, проходит на территории Новгородской области с 6 по 7 сентября. Первая "Дронница", прошедшая в августе 2022, подняла вопрос о необходимости применении БПЛА на фронте и накоплении боевого опыта. На второй обсуждались вопросы массированного применения БПЛА, создания специальных беспилотных и антибеспилотных подразделений, их тактика. Также впервые прошла выставка "достижений народного ВПК". На "Дроннице 2024" был поднят вопрос организации взаимодействия между разработчиками, производителями беспилотных систем и заказчиками в лице государственных и негосударственных структур.

Как сообщили ТАСС организаторы, основной вектор "Дронницы 2025" - "Работа над ошибками". "Отечественное дроноводство за четыре года СВО прошло огромный путь и добилось впечатляющих результатов. Это признают даже наши враги. Но настало время системно разобраться: в чем мы ошибаемся, чего нам категорически не хватает и что мешает достичь технологического преобладания и перелома в военном противостоянии", - пояснили организаторы.

По словам главы оргкомитета слета и руководителя Координационного центра помощи Новороссии (КЦПН) Александра Любимова, ключевое отличие Дронницы от других подобных мероприятий - ориентация на проверку боевой эффективности и применимости продукта. Поэтому помимо демонстрации изделий в тепличных условиях, организуется их испытания на полигоне.