Будущий нобелевский лауреат и автор теории относительности приобрел музыкальный инструмент в Германии в середине 1890-х годов, отмечает аукционный дом Dominic Winter

ЛОНДОН, 6 сентября. /ТАСС/. Скрипка, принадлежавшая ученому Альберту Эйнштейну (1879-1955), выставлена на аукцион в Великобритании с оценочной стоимостью от £200 до £300 тыс. ($270-405 тыс.). Об этом сообщил английский аукционный дом Dominic Winter, который проведет торги 8 октября.

По информации издания, будущий нобелевский лауреат и автор теории относительности приобрел музыкальный инструмент в Германии в середине 1890-х годов, незадолго перед тем, как уехать в Швейцарию для учебы в Цюрихской политехнической школе. Когда нацисты пришли к власти в 1930-х годах, Эйнштейн решил эмигрировать в США. Свои вещи, чтобы они не пропали бесследно, он передал коллеге-физику Максу фон Лау. Среди них была упомянутая скрипка - первая, которую ученый купил лично, а также велосипед и книга по философии, подаренная молодому Эйнштейну отцом.

Спустя 20 лет фон Лау подарил эти вещи большой поклоннице Эйнштейна, Маргарете Хоммрих из Брауншвейга. В ее семье вещи пробыли более 70 лет. Продать их с аукциона решила праправнучка Хоммрих.

Седло от велосипеда (сам он пришел в полную негодность) выставлено на торги за £50 тыс., а книга 1843 года издания Рене Декарта и Бенедикта Спинозы с карандашными пометками Эйнштейна - за £3 тыс.

Эйнштейн начал играть на скрипке в детстве по настоянию матери, Паулины, и сохранил это увлечение на всю жизнь, часто исполняя для друзей произведения Моцарта, Баха, Бетховена. Также он играл во время раздумий - ученый говорил, что музыка помогала ему в размышлениях. Все свои скрипки, включая ту, что выставлена на продажу в Англии, он называл "Лина".