Глава региона Рашид Темрезов поблагодарил строителей за прекрасную работу

ЧЕРКЕССК, 6 сентября. /ТАСС/. Открытие 17-метровой стелы и проспекта 200-летия Черкесска, автомобильного путепровода через железную дорогу состоялось в Карачаево-Черкесии (КЧР) в День республики и ее столицы. Движение транспорта по новому переезду торжественно запустили глава региона Рашид Темрезов, почетный гражданин Черкесска Анатолий Озов и юный житель города Алихан Бекиров, передает корреспондент ТАСС.

Путепровод протяженностью около 700 м, названные в честь юбилея Черкесска новая городская достопримечательность и проспект располагаются в северной части города.

"Мы сегодня с вами находимся в новом микрорайоне при открытии стелы в честь 200-летия нашего города, мостового перехода, проспекта. <...> Хочу поблагодарить каждого жителя нашей республики, нашего города за труд, за то, что вы с такой любовью и теплотой относитесь к своей малой Родине, к нашей большой Родине - России. Благодарю строителей за прекрасную работу, уверен, что ваш созидательный труд будет использован во благо нашей родной республики", - сказал Темрезов.

Четырехполосный надземный автомобильный переезд через железную дорогу соединит новые микрорайоны в северной части республиканского центра с автотрассой федерального значения.

Мэр Черкесска Алексей Баскаев отметил, что путепровод существенно снизит нагрузку на городские дороги. "Первый день празднования юбилейной даты ознаменуется такими знаменательными событиями, как открытие проспекта и стелы 200-летия, надземного переезда, что позволит значительно уменьшить транспортную нагрузку на городскую сеть автомобильных дорог. Что касается проспекта 200-летия Черкесска - это новый символ республиканской столицы, как и 17-метровая стела", - подчеркнул мэр.

Празднование Дня Карачаево-Черкесии и 200-летия Черкесска состоится 6 и 7 сентября. Запланированы различные фестивали, выставки, театрализованные представления, концерты, патриотические мероприятия и спортивные состязания, развлекательная программа для детей.