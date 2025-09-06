Президент РФ отметил значимость сохранения поколением работников традиций своих предшественников

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Череповецкого металлургического комбината компании "Северсталь" с 70-летием, отметив вклад предприятия в развитие экономики и обеспечение обороноспособности страны. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

"Вы по праву можете гордиться славной историей родного предприятия. Начав отсчет трудовых свершений в 1955 году, за прошедшее время оно прошло большой путь и сегодня по праву считается одним из признанных флагманов отечественной металлургической отрасли, настоящим промышленным, индустриальным гигантом. Такие впечатляющие успехи были достигнуты благодаря самоотверженному, созидательному труду многих поколений работников комбината, их творческой энергии и высочайшей компетентности", - говорится в сообщении.

Путин отметил значимость сохранения нынешним поколением работников традиций своих предшественников, а также приоритетное внимание коллектива к модернизации производства, решению экологических проблем и широкому внедрению инновационных, природосберегающих технологий.

"Ваш вклад в развитие экономики, обеспечение обороноспособности и национальной безопасности страны заслуживает самого искреннего уважения. И конечно, отрадно, что вы деятельно участвуете в общественной, спортивной, культурной жизни Череповца, Вологодской области, всей России, на деле демонстрируете пример социально ответственного бизнеса", - подчеркнул президент.

Он пожелал коллективу комбината новых достижений и всего наилучшего.