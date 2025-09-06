Президент отметил важность деятельности по сохранению в Ямало-Ненецком автономном округе уникальной природы, жизненного уклада и древних обычаев коренных малочисленных народов Севера и Сибири

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрия Артюхова и жителей Нового Уренгоя с 50-летием со дня основания города. Глава государства отметил вклад в развитие экономики и топливно-энергетического комплекса страны, следует из телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.

"Отрадно, что Новый Уренгой - самобытный, с особым, твердым характером город - и сегодня открыт навстречу смелым идеям и начинаниям, стремится быть комфортным и привлекательным, по-настоящему любимым и родным для молодежи, для людей разных возрастов, профессий и увлечений. Его жители бережно хранят и приумножают созидательные традиции героев-первопроходцев, вносят значимый вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и отечественной экономики в целом", - говорится в телеграмме.

За короткий срок в 50 лет в Новом Уренгое были решены сложнейшие задачи - начата добыча газа на одном из крупнейших в мире газовых месторождений, возведены жилые дома, школы и детские сады, учреждения здравоохранения, культуры и спорта, создана промышленная и транспортная инфраструктура, указал глава государства.

Путин также отметил важность деятельности по сохранению в Ямало-Ненецком автономном округе уникальной природы, жизненного уклада и древних обычаев коренных малочисленных народов Севера и Сибири. Глава государства, кроме того, указал на намеченные масштабные планы, связанные с освоением перспективных месторождений, новых логистических маршрутов.

"Вновь подчеркну, что Арктика - стратегический регион России, которому мы и впредь будем уделять приоритетное внимание", - заключил президент.

Он пожелал губернатору округа и жителям города новых достижений и всего наилучшего.