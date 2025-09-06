Ограничения движения применяются к грузовикам, блокада может длиться более шести часов

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Польские фермеры в очередной раз заблокировали движение для украинских грузовиков через пункт пропуска "Медыка - Шегини" на границе с Украиной. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).

"Сегодня в 12:50 (время совпадает с московским - прим. ТАСС) польские митингующие перекрыли движение перед КПП "Медыка" (напротив украинских "Шегинь")", - говорится в сообщении погранслужбы в Telegram-канале. Акция митингующих проходит в 1 км от польского пункта пропуска.

Отмечается, что ограничения движения применяются к грузовикам, блокада может длиться более шести часов. В настоящее время в очереди на выезд с Украины в Польшу стоит 681 грузовик, на въезд в страну около 100.

Польские фермеры не первый год проводят такие акции протеста против въезжающих в их страну фур с аграрной продукцией с Украины, так как с весны 2022 года Евросоюз предоставил Киеву право беспошлинного ввоза товаров в ЕС. На этом фоне митингующие неоднократно указывали, что допуск на рынок ЕС украинских сельскохозяйственных товаров без квот вредит внутреннему бизнесу. В 2023-2024 годах пошлины несколько раз возобновлялись и приостанавливались в результате протестов фермеров сопредельных государств из-за затоваривания их рынков украинской продукцией. 6 июня Евросоюз возобновил применение всех квот и пошлин на аграрный экспорт с Украины.