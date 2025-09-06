Также Забайкальский край регулярно организует для местных жителей республики различные спортивные, культурные и молодежные мероприятия

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Забайкальский край в 2025 году помог восстановить детский сад, больницу, мемориал и несколько других социальных объектов в подшефном Старобешевском округе Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в интервью ТАСС в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил губернатор Забайкалья Александр Осипов.

"В этом году мы направили 227 млн рублей на восстановление объектов и оказание другой помощи нашим землякам в Старобешевском округе. Капитально отремонтировали детский сад в поселке Новый Свет, также провели текущий ремонт в Старобешевской районной больнице, музыкальной школе. В Комсомольском отремонтировали индустриальный техникум и мемориал Великой Отечественной войны "Братская могила". Там также поменяем трубы, перестелем дороги и сделаем освещение в центре села, должны до конца года успеть", - сказал Осипов.

Помимо этого, Забайкалье регулярно организует для местных жителей различные спортивные, культурные, молодежные мероприятия. Финансирование выделяется и для отдыха детей. В этом году более 120 детей отправили на отдых в лагерь "Жемчужный берег" в Крыму.

Х Восточный экономический форум состоялся во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума прошло более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме приняли участие более 8,4 тыс. участников из 75 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.