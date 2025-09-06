Также ожидается обработка информации по почти 200 тыс. военнослужащих, чьи судьбы еще только предстоит установить

ДОНЕЦК, 6 сентября. /ТАСС/. Более 2,8 тыс. имен погибших в годы Великой Отечественной войны воинов Красной армии установили участники проекта "В списках не значился. Сталинская область". Об этом в своем Telegram-канале сообщил и.о. министра имущественных и земельных отношений ДНР Александр Дудник.

"На сегодняшний день силами участников проекта установлено и подготовлено к увековечиванию имен 2 813 бойцов. Вопросы установления более 1 500 судеб находятся в работе. Это тысячи возвращенных из небытия героев. Но впереди еще больше работы. Предстоит обработать информацию по почти 200 000 военнослужащих, чьи судьбы еще только предстоит установить", - написал он.

Проект стартовал 8 мая 2025 года. Его целью является установление судеб погибших и пропавших без вести уроженцев Сталинской области (ныне ДНР - прим. ТАСС).

"Считаю принципиально важным, что мы не только запустили этот механизм, но и выстроили системную работу по всем муниципалитетам республики. Теперь главное не сбавлять темпов. Мы обязаны получить реальный результат и найти каждого военнослужащего, уроженца Сталинской области. Это наш долг", - написал Дудник.