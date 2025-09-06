В ФРГ почтили память советских военнопленных, погибших во Второй мировой войне

Перед собравшимися выступил посол России в Германии Сергей Нечаев

ДОРТМУНД /Германия/, 6 сентября. /ТАСС/. Торжественно-траурная церемония, приуроченная к 80-летию со дня окончания Второй мировой войны, прошла у советского мемориала на международном кладбище в Дортмунде на западе Германии. Присутствующие почтили память советских военнопленных, погибших в период с 1941 по 1945 год, передает корреспондент ТАСС.

В мероприятии, в частности, приняли участие посол России в ФРГ Сергей Нечаев, генконсул РФ в Бонне Олег Красницкий, представители генерального консульства Китая в Дюссельдорфе, представители РПЦ, различных общественных организаций, а также неравнодушные граждане Германии. Они возложили венки и цветы к мемориалу. Затем состоялась заупокойная лития.

Перед собравшимися выступил посол России. "Советский Союз и Красная армия, которая одержала Великую Победу, была многонациональной, многоконфессиональной. Мы не делим, как известно, нашу победу и нашу боль на национальные квартиры. Победа наша общая, ей исполнилось в этом году 80 лет, и мы продолжаем реализовывать большой комплекс историко-мемориальных мероприятий, связанных с годовщиной Победы и Годом защитника Отечества", - подчеркнул Нечаев.

Посол РФ отметил, что в Северном Рейне - Вестфалии находится четверть всех советских захоронений на территории Германии: по некоторым данным, 900, по другим - около 1 тыс. "Именно здесь наглядно проявилось зверство нацизма в отношении советских военнопленных и не только советских, которые гибли от издевательств, от голода, от непосильного труда", - указал Нечаев. Он напомнил, что всего в Германии находится более 4 тыс. могил, захоронений и мемориалов советских воинов, где похоронено около 700-800 тыс. советских граждан.

"Вообще именно Советский Союз и Китай потеряли больше всех людей во Второй мировой войне. Мы это, разумеется, помним", - резюмировал посол РФ, поблагодарив присутствовавших на мероприятии китайских дипломатов, соотечественников, проживающих в Германии, и неравнодушных немцев, которые занимаются уходом за советскими воинскими захоронениями.

Историческая память

С речью к присутствующим обратился и председатель исторического общества Ar.Kod. M e.V. Дмитрий Костоваров, который много лет ведет подвижническую работу по установлению имен захороненных на западе Германии советских граждан. "Интернациональное кладбище в Дортмунде, на котором мы находимся, одно из 24 в черте города с могилами советских граждан", - пояснил он. Сколько именно людей здесь захоронено, по его словам, "наверное, не будет известно никогда". Как подчеркнул Костоваров, чтобы исправить ситуацию, на протяжении уже нескольких лет реализуется проект по установлению имен погибших советских граждан.

Прокомментировал прошедшее мероприятие и представитель генконсульства КНР в Дюссельдорфе У Чэньци. "Сегодня для меня большая честь быть здесь, чтобы отдать дань уважения и памяти павшим героям Второй мировой войны. Китай и Россия сражались вместе в этой войне. Мы должны беречь дух антинацизма", - сказал он российским журналистам.

Дипломат заметил, что сегодня есть лица, которые "пытаются "исправить" историю". "Я думаю, что Китай и Россия должны объединиться, чтобы бороться с подобным ложным толкованием и дать всему миру понять, что на самом деле представляет собой история и что мы сделали вместе в истории", - заключил представитель генконсульства Китая.

О советском захоронении

Захоронение советских военнопленных и работников принудительного труда является частью интернационального кладбища. Оно в свою очередь является частью Центрального кладбища Дортмунда - одного из крупнейших в Германии. На каждом участке захоронения расположены небольшие памятники, на которых указано количество захороненных советских граждан, также установлен деревянный православный крест.

В конце центральной аллеи захоронения, напротив главного входа, установлен большой монумент погибшим советским военнопленным с надписью: "Соотечественникам, погибшим в фашистской неволе, на вечную память от советского народа, 1941-1945". Согласно данным германской стороны, на кладбище захоронено 5 095 советских военнопленных и работников принудительного труда, установлены имена 4 473 из них.

Захороненные советские граждане в основном содержались в лагере для военнопленных "Шталаг VI D". Труд военнопленных использовался на предприятиях тяжелой промышленности Дортмунда, а также на предприятиях, имеющих значение для оборонной промышленности. В 2012 году местной школой был реализован проект по установке на кладбище глиняных табличек с именами и датами жизни нескольких захороненных советских военнопленных и работников принудительного труда.