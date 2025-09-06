Такое сотрудничество говорит высоком уровне отношений между странами Союзного государства, считает Леонид Гусев

МИНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Масштабное участие проекта "Наука 0+" в Фестивале науки в Минске свидетельствует о высоком уровне отношений между странами Союзного государства (СГ). Об этом заявил корреспонденту ТАСС руководитель дирекции фестиваля "Наука 0+" Леонид Гусев.

"Масштабное участие проекта «Наука 0+» в Фестивале науки в Минске является свидетельством высокого уровня отношений между странами Союзного государства", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в Ботаническом саду Национальной академии наук (НАН) Белоруссии 6 сентября представили различные научно-образовательные институции, понимающие ценность популяризации знаний. Гости принимают участие в мастер-классах, узнают новое для себя на лекциях ведущих ученых. "Мы намерены и дальше поддерживать крепкие связи с белорусскими коллегами, привлекать молодежь в сферу исследований с помощью этого праздника науки", - добавил Гусев.

Как убедился корреспондент ТАСС, фестиваль посетили тысячи жителей республики и гостей столицы. Неподдельный интерес мероприятие вызвало как у взрослых, так и у детей.

Фестиваль науки проходит на площадке Центрального ботанического Национальной академии наук республики. Мероприятие проводится в рамках масштабного международного проекта Открытая неделя науки стран БРИКС+, которая продлится в белорусской столице с 6 по 13 сентября.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером международного фестиваля "Наука 0+".