Исследования длились несколько лет, отметила глава агентства Вероника Скворцова

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Российская вакцина против рака успешно прошла доклинические исследования, которые доказали безопасность и высокую эффективность препарата. Об этом рассказала в интервью "Известиям" глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Исследования длились несколько лет. Последние три года это были регламентированные доклинические исследования. <…> Вакцина готова к применению, ждем разрешения", - сообщила Скворцова.

Она также отметила, что доклинические исследования доказали безопасность вакцины, в том числе при повторном многократном применении, и высокую эффективность. Ученые отметили уменьшение размеров и замедлением роста опухоли, при этом в зависимости от особенностей заболевания - от 60 до 80%. Кроме того, исследования показали повышение выживаемости благодаря вакцине.

Первым видом рака, против которого будет применена вакцина, станет колоректальный рак. Вакцина против еще двух локаций - глиобластомы и особых видов меланомы, включая меланому оболочек глаза, также находится на продвинутой стадии.

Х Восточный экономический форум состоялся во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума прошло более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме приняли участие более 8,4 тыс. участников из 75 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.