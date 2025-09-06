В медучреждениях Рязанской области прошли реабилитацию 63 участника СВО

Из них 35 получили помощь в 2025 году

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Курс реабилитации в медицинских учреждениях Рязанской области в период 2024-2025 годов прошли 63 участника СВО. 35 из них прошли реабилитацию в 2025 году, сообщил ТАСС губернатор региона Павел Малков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"В 2024-2025 годах курс стационарной реабилитации в наших учреждениях прошли 63 участника специальной военной операции. Из них 35 - в 2025 году", - сказал он.

По словам губернатора, в регионе выстроена межведомственная система, позволяющая обеспечить бойца комплексной поддержкой: от высокотехнологичной медицинской помощи и протезирования до решения социальных вопросов. Власти региона работают в связке с органами социальной защиты, фондом социального страхования, экспертами медико-социальной экспертизы и ветеранскими организациями.

Как отметил Малков, речь идет не просто о системе реабилитации, а региональном кластере высокотехнологичной медицинской помощи. "Кластер по своему оснащению, кадровому составу и применяемым методикам не уступает ведущим федеральным центрам. Наша работа в этом направлении не останавливается. Продолжаем ее развивать и улучшать, чтобы каждый защитник Отечества получил в Рязанской области все необходимое для возвращения к полноценной жизни", - сказал губернатор.

Х Восточный экономический форум состоялся во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума прошло более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме приняли участие более 8,4 тыс. участников из 75 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.