Ограничения вводились из-за проведения фестиваля "День ходьбы"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Временные ограничения движения на набережных в Москве были сняты после проведения фестиваля "День ходьбы". Об этом сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

"Временные ограничения сняты. Движение открыто", - говорится в публикации.

Ограничения в связи с проведением фестиваля вводились с 05:00 до 16:00 мск на Смоленской и Ростовской набережных. Движение также ограничивалось с 09:00 до 16:00 мск на Саввинской, Новодевичьей и Лужнецкой набережных, а также на улице Лужники от дома 24, стр. 48 до дома 24, стр. 50.