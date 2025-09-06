Певицу отметили за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Народная артистка РФ певица Лариса Долина награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Соответствуюзий указ подписал президент России Владимир Путин.

В документе отмечается, что артистка получила награду за "большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".

Лариса Долина (при рождении - Кудельман) родилась 10 сентября 1955 года в Баку. Народная артистка России (1998). Награждена орденами Почета (2005) и Дружбы (2018). Лауреат ряда фестивалей, обладательница премий "Овация" (1994, 1996, 1997), "Золотой граммофон" (1997, 2005) и других.