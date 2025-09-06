Генерал-лейтенанта за заслуги в деле освобождения ЛНР удостоили ордена Кадырова

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров принял решение переименовать улицу в Грозном в честь Героя России Абачева Эседуллы. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Друзья, я принял решение переименовать в Грозном улицу Социалистическую, расположенную в Шейх-Мансуровском районе. Отныне она будет носить имя Героя России, генерал-лейтенанта, заместителя командующего Ленинградским военным округом Абачева Эседуллы Абдулмуминовича - в знак глубокого уважения к его выдающимся заслугам перед Отечеством и героизму, проявленному в ходе проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Генерал-лейтенант Абачев за совместные со спецназом "Ахмат" заслуги в деле освобождения Луганской Народной Республики был удостоен высшей награды Чеченской Республики - ордена Кадырова.

В середине августа Эседулла получил серьезное ранение, находясь на приграничной к Украине территории.