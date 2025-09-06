"Эту матушку" очень многие знают, борется за Родину и церковь, отметил Патриарх Московский и всея Руси

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил главного редактора RT Маргариту Симоньян орденом святой равноапостольной княгини Ольги III степени.

"Во внимание к вкладу в сохранение традиционных ценностей в обществе и в связи со знаменательной датой со дня рождения (княгини Ольги - прим. ТАСС) Симоньян Маргарита Симоновна, главный редактор государственного телеканала Russia Today, международного информационного агентства "Россия сегодня" и информационного агентства Sputnik, удостаивается ордена Русской православной церкви равноапостольной княгини Ольги III степени", - было озвучено после Божественной литургии в день памяти святителя Петра, митрополита Московского в Успенском соборе Московского Кремля.

"Эту матушку очень многие знают. Борется и за Родину, и за Церковь. Аксиос!" - сказал предстоятель Русской православной церкви после вручения награды.