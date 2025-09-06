На руке у Дмитрия Баканова умное кольцо, работающее в паре со смартфоном, которое надето на месте обручального

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на вопрос журналиста о том, почему он носит умное кольце на безымянном пальце правой руки пошутил, что его спрашивают о кольце чаще, чем о профессиональной деятельности.

В ходе посещения Бакановым "ОДК-Кузнецов" (входит в корпорацию "Ростех") в Самаре корреспондент Life.ru Александр Юнашев обратил внимание на умное кольцо (компактное электронное устройство, работающее в паре со смартфоном) на руке у главы Роскосмоса и поинтересовался, почему оно надето на месте обручального - на безымянном пальце правой руки.

"Могу переодеть [кольцо] на любой [другой палец], чтобы никого не смущать. Мне и так вопросов задают про кольцо больше, чем о профессиональной деятельности", - улыбаясь ответил глава Роскосмоса. Видео опубликовано Telegram-канале "Юнашев LIVE".