Самыми юными участниками стали дети пяти лет

ЧЕРКЕССК, 6 сентября. /ТАСС/. Детский велопарад, посвященный Дню Карачаево-Черкесии (КЧР) и 200-летию ее столицы, объединил свыше двух сотен велосипедистов. Самыми юными участниками стали дети пяти лет, сообщил ТАСС президент Федерации велоспорта республики Азамат Кубанов.

"В мероприятии участвовали более 200 юных жителей республики от 5 до 15 лет. Они проехали около 2 км. Молодых велосипедистов поддержали и активные родители", - сказал собеседник агентства.

Велопарад состоялся в крупнейшем парке Черкесска "Зеленый остров", маршрут пролегал вокруг большого пруда. Участники получили различные призы и памятные медали.

Двухдневное празднование Дня Карачаево-Черкесии и 200-летия республиканской столицы началось 6 сентября. Организованы различные фестивали, выставки, театрализованные представления, концерты, патриотические мероприятия и спортивные состязания, развлекательная программа для детей.